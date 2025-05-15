Зарплаты выравниваются: мигранты больше не демпингуют рынок труда

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Число мигрантов, занятых на строительных площадках в России, снизилось до 500 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава Национального объединения строителей Антон Глушков. Это данные по итогам первого квартала 2025 года — и они на 15-20% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)

Стройка замедляется — спрос на рабочих падает

Снижение числа иностранных работников, по словам эксперта, напрямую связано с замедлением темпов строительства в стране, а также с жёсткой миграционной политикой.

В то же время доля мигрантов среди всех строительных рабочих выросла — до 14-15%. Это объясняется тем, что общее количество занятых на стройках сократилось.

Почему это не так уж плохо

Глушков отметил два положительных последствия. Во-первых, качество иностранной рабочей силы стало выше — на рынок остаются те, кто действительно ценится за профессионализм. Во-вторых, конкуренция за рабочие места с приезжими ослабла, и россияне получают больше возможностей для трудоустройства в строительной отрасли.

Ранее работодатели предпочитали мигрантов, потому что могли платить им на 30-40% меньше, чем местным. Теперь эта разница практически исчезла.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение) — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.