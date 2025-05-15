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Росстат сообщил о ценах на продукты: курица бьёт рекорды

1:02
Экономика

На неделе с 6 по 12 мая россияне почувствовали на себе очередные колебания цен на продукты питания. Согласно данным Росстата, сильнее всего подорожало куриное мясо — на 1,2 процента, и это уже заметное ускорение по сравнению с предыдущими неделями.

Куриная тушка
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Куриная тушка

Мясо: рост, но не везде

Если курица стремительно растёт в цене, то другие виды мяса ведут себя спокойнее. Так, цены на баранину почти замерли, прибавив всего 0,03 процента, свинина осталась на уровне прошлой недели — плюс 0,5 процента, а говядина прибавила 0,2 процента.

Яйца дешевеют, но всё медленнее

Цены на яйца продолжают падать, однако темпы снижения замедлились: минус 1,2 процента против 1,4 неделей ранее. Это может свидетельствовать о том, что пик снижения цен уже пройден, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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