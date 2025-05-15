Дальнобойщики и грузчики против Белого дома: пошлины Трампа бьют по синим воротничкам

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда Дональд Трамп ввёл жёсткие тарифы на импорт из Китая и ЕС, он обещал американцам золотую эру для рабочих — возвращение заводов, рабочих мест и производственного величия. Но спустя несколько месяцев даже самые лояльные избиратели начали ощущать: что-то пошло не так.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

"Синие воротнички" против тарифной войны

К концу апреля стало ясно: заоблачные пошлины оборачиваются ростом цен и снижением рабочих объёмов. Те, кто стоял у истоков электоральной базы Трампа — дальнобойщики, грузчики, заводские рабочие — начали открыто говорить о проблемах. Слишком высокие тарифы практически заморозили торговлю с Китаем, нарушив цепочки поставок и ударив по целым секторам, где работают именно "синие воротнички".

Давление даже изнутри Белого дома

По данным The Washington Post, советники Трампа — министр финансов Скотт Бессент и глава администрации Сьюзан Уайлс — прямо предупреждали президента: если не смягчить тарифы, это может обернуться политическим кризисом. Удар по кошельку рабочих — это удар по предвыборной стратегии.

В результате Дональд Трамп был вынужден начать откат от самых жёстких мер, пытаясь сохранить баланс между риторикой "жёсткого защитника Америки" и реальной болью, которую ощутили его сторонники.

Уточнения

Торговая война Китая и США — экономический конфликт (торговая война) между США и Китаем, начавшийся во время первого президентства Дональда Трампа в 2018 году. Новое обострение конфликта началось в 2025 году.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.