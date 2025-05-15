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VK Tech отчитался о фантастическом росте выручки: 63,9% за первый квартал 2025 года

1:31
Экономика

В первом квартале 2025 года разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech, являющийся частью МКПАО "ВК", увеличил свою выручку на 63,9%, достигнув 2,7 млрд рублей, сообщает компания.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Экосистема VK Tech включает облачную платформу, сервисы повышения продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения. Выручка по направлению "Облачная платформа" выросла на 54,8% и составила 1,2 млрд рублей, а сервисы продуктивности принесли 0,8 млрд рублей — рост на 68,2%. Выручка от "Дата-сервисов" увеличилась на 27,1%, до 0,2 млрд рублей, а доход от "Бизнес-приложений" вырос в 2,2 раза — до 0,4 млрд рублей.

Доходы от крупных клиентов увеличились на 68%, а от МСБ — на 56,1%. Общее число клиентов VK Tech выросло в 2,5 раза и достигло 15,5 тысяч. Скорректированная EBITDA составила 0,3 млрд рублей, а рентабельность этого показателя — 10%, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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