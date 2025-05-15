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Абсолютный позор! Картофель стал деликатесом для россиян

0:46
Экономика

Депутат Сергей Миронов от фракции "Справедливая Россия — За правду" выразил крайнее возмущение по поводу резкого роста цен на картофель.

Запечённая картошка
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая картошка

Он назвал ситуацию "абсолютным позором", ведь картофель стал "золотым" деликатесом и практически недоступен для многих россиян.

Импорт картофеля из Китая и Грузии увеличился в десятки раз, а в целом цена на картошку за год подскочила втрое.

Миронов также раскритиковал заявление минсельхоза о том, что можно отказаться от картофеля, назвав это неэффективным подходом к управлению отраслью. Он задался вопросом, не придется ли министру отказаться и от других продуктов, которые тоже становятся деликатесами из-за роста цен, пишет "Капитал страны".

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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