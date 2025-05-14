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Алкогольный апокалипсис: продажи упали — шокирующие результаты первой четверти 2025 года

1:18
Экономика

По словам Максима Черниговского, руководителя "Клуба профессионалов алкогольного рынка", в первом квартале 2025 года наблюдается значительное снижение розничных продаж алкоголя.

Друзья обедают в закусочной
Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Друзья обедают в закусочной

В Ленинградской области и Петербурге продажи слабоалкогольных напитков упали на 86% и 81,45% соответственно. Винные напитки без добавления этилового спирта подешевели на 47,7% в Ленобласти. Продажи водки уменьшились на 8% в Петербурге и на 5% в Ленобласти.

Также отмечено падение продаж винных напитков с этиловым спиртом в рознице на 33,19% и в общепите на 20,3%. Причинами снижения считаются изменения цен из-за инфляции, акцизов и минимальных розничных цен, а также ограничения на продажу алкоголя в некоторых регионах.

Кроме того, в 2024 году было произведено больше крепкого алкоголя, чем в 2023-м, и остатки нераспроданного товара также повлияли на снижение производства в начале 2025 года, пишет "Ъ".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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