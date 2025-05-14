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Курятина подорожала, яйца подешевели: ценовая динамика

1:34
Экономика

Мясо кур продолжает дорожать, и, судя по данным Росстата, этот тренд набирает обороты. С 6 по 12 мая цены на курицу выросли на 1,2%, что больше, чем 0,9% неделей ранее.

Шашлык из куриной грудки
Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шашлык из куриной грудки

А вот рост цен на баранину резко замедлился — всего на 0,03% с 0,9% неделей раньше. Цены на свинину остались на уровне 0,5%, а на говядину подскочили до 0,2% с 0,04% на прошлой неделе.

Яйца продолжают дешеветь, но уже не так активно — на 1,2% против 1,4% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,5%, вермишель — на 0,4%, а сливочное масло, гречневая крупа и рис подешевели на 0,2%.

Сыры подорожали на 0,3%, мороженая рыба, пшеничная мука и хлеб — на 0,2%. А пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания и некоторые другие продукты выросли в цене на 0,1%.

В целом, в 2024 году продукты питания в стране подорожали на 11,4%, а алкогольные напитки — на 8,3%, передает "Интерфакс".

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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