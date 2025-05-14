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Новая пятиступенчатая шкала НДФЛ: России удалось увеличить налоговые поступления

1:45
Экономика

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла данные о доходах от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ и сообщила о росте налоговых поступлений в первом квартале этого года.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

В казну поступило почти 38 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В интервью NewsInfo. Ru депутат Госдумы, член Комитета ГД по бюджету и налогам Оксана Дмитриева рассказала о перспективах новой налоговой системы.

По её словам, шкала начинается с доходов от 2,4 миллиона рублей и выше. Она отметила, что такие доходы сложно скрыть, поскольку это, в основном, дивиденды, зарплаты топ-менеджеров и вознаграждения членов советов директоров.

Минфин считает, что нововведения затронут лишь небольшую часть россиян — менее 3%. ФНС подчеркивает, что рост поступлений связан не только с новой шкалой, но и с общим увеличением доходов населения. Эксперты прогнозируют, что сборы от повышенного НДФЛ будут расти, особенно к концу года, когда выплачиваются годовые премии.

Дмитриева добавила, что большие доходы сложно скрыть, но существуют схемы для оптимизации налогообложения, например, по дивидендам есть ограничение в 15%.

Напомним, в июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ: для граждан с доходами менее 2,4 миллиона рублей в год ставка остается на уровне 13%, а с повышением дохода — налог увеличивается.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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