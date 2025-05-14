Последний гвоздь в крышку гроба европейского автопрома: Китай нашёл способ захватить рынок

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Автопроизводители пересмотрели свои планы по поводу электромобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Strilets`, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электромобиль BYD E2

Китайские автопроизводители оказали значительное влияние на рынок, вытесняя конкурентов с Запада. За первые три месяца этого года в Европе продали более 150 000 автомобилей китайских брендов, и более 70% из них оказались с двигателями внутреннего сгорания. Это самая высокая доля таких автомобилей с 2020 года, это особенно заметно в Чехии.

Например, компания BYD, которая изначально планировала предлагать только электромобили, теперь вынуждена остановиться на подключаемых гибридах. Похожая ситуация и у других брендов, таких как SAIC с MG.

Даже Dongfeng, который изначально делал ставку на электромобили, сегодня предлагает в основном автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. На чешском рынке BAIC, Omoda и Jaecoo также пересмотрели подход, пишет auto.cz.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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