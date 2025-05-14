Последний гвоздь в крышку гроба европейского автопрома: Китай нашёл способ захватить рынок

Автопроизводители пересмотрели свои планы по поводу электромобилей.
Китайские автопроизводители оказали значительное влияние на рынок, вытесняя конкурентов с Запада. За первые три месяца этого года в Европе продали более 150 000 автомобилей китайских брендов, и более 70% из них оказались с двигателями внутреннего сгорания. Это самая высокая доля таких автомобилей с 2020 года, это особенно заметно в Чехии.
Например, компания BYD, которая изначально планировала предлагать только электромобили, теперь вынуждена остановиться на подключаемых гибридах. Похожая ситуация и у других брендов, таких как SAIC с MG.
Даже Dongfeng, который изначально делал ставку на электромобили, сегодня предлагает в основном автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. На чешском рынке BAIC, Omoda и Jaecoo также пересмотрели подход, пишет auto.cz.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.