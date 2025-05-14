Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году стоимость прощания со школой значительно выросла, и даже скромный праздник обойдется в десятки тысяч рублей, а "на широкую ногу" можно потратить, как на отпуск за границей.

Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Выпускной в школе

Платье на выпускной

Юлия Донченко, визажист и стилист, советует выбирать платье, которое можно будет носить и после выпускного, чтобы оно не пылилось в шкафу. Предпочтение лучше отдать лаконичным моделям, которые стоят от 3 тысяч рублей. Если хочется пышного платья, можно взять его в аренду — это дешевле и не займет место в гардеробе, сообщает 56orb.ru.

В моде — утонченная элегантность и легкий блеск: платья с чистыми линиями, открытыми плечами и полупрозрачными вставками. Трендовые цвета — классические (молочный, черный) и смелые (васильковый, бордовый).

Обувь и аксессуары

Если есть свои туфли — отлично! Если нет, лучше выбрать босоножки или лодочки на среднем каблуке в нейтральных цветах (белый, черный) — они подойдут к любой одежде. Аксессуары тоже не стоит игнорировать: в моде минимализм с тонкими цепочками и лаконичными украшениями. Сумки лучше выбирать крошечные клатчи или мини-бэги.

Макияж и прическа

На макияже и прическе экономить не стоит, ведь выпускной — это длинная ночь! Лучше обратиться к опытному мастеру, который сможет создать стойкий образ. Услуги профессионала могут стоить от 10-15 тысяч рублей.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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