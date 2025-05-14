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Трейдеры ставят на $95 за баррель нефти Brent: что скрывает такая активность

1:15
Экономика

Трейдеры начали активно ставить на нефть Brent по $95 за баррель в ближайшие месяцы.

Вагон-цистерна для нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти

Опционы колл с этой ценой, которые истекают в конце июля, торговались с середины апреля более чем 100 тыс. лотами, и открытый интерес также вырос на такую же сумму, что эквивалентно 100 млн баррелей. 12 мая было куплено еще 5 тыс. контрактов, а цена около 19 центов делает эту ставку не такой уж и дорогой на рост, передает oilcapital.ru со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на Brent восстановились после новостей о заморозке торговой войны между США и Китаем. Однако США начинают усиливать санкционное давление на Венесуэлу и Иран.

Роберт Яугер из Mizuho Securities USA отметил, что спекулянты хотят быть готовыми к возможным изменениям, если тарифы начнут снижаться или если ОПЕК+ решит не увеличивать добычу. Также он упомянул, что переговоры по ядерной программе Ирана могут провалиться, и в таком случае США могут разрешить Израилю провести военные действия против Ирана. Хотя шансы на это не велики, они все же существуют.

Уточнения

Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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