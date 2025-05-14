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Почему ветераны СВО попадают в отдельный правовой вакуум: непростительные выплаты

1:58
Экономика

Ветераны специальной военной операции на Украине получают очень низкую ежемесячную выплату в размере всего 4,5 тысячи рублей.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подняла эту проблему на координационном совете омбудсменов в Екатеринбурге, указав на то, что эта сумма крайне мала и не соответствует вкладу военнослужащих в безопасность страны, передает URA.RU.

Москалькова также отметила неравные условия для детей участников специальной военной операции, включая тех, кто служил в частных военных компаниях. Она подчеркнула необходимость доработки законодательства, чтобы обеспечить возможность получения двух пенсий для этих детей. Кроме того, была озвучена проблема бесплатного проезда к месту захоронения ветеранов, который сейчас распространяется только на родителей и одного члена семьи, игнорируя интересы всех детей погибших.

Несмотря на улучшения в обеспечении ветеранов современными протезами, остаются проблемы с качеством обучения использованию высоких технологий и необходимостью поездок в крупные города для установки протезов. Москалькова также призвала расширить сеть профессиональных реабилитационных центров, особенно в регионах с высоким числом участников боевых действий, таких как Свердловская область.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание на неэффективность процедуры получения больничного отпуска для участников СВО, что создает дополнительные трудности. Она отметила, что не все инвалиды-участники СВО имеют право на адаптированный транспорт, и это касается людей с одной ампутированной конечностью. В сфере жилищного обеспечения также существуют вопросы, касающиеся жилья для детей-сирот — семей погибших участников СВО, а также предоставления преференций ветеранам при покупке земельных участков.

Уточнения

О́мбудсме́н (от древнескандинавского umboð «полномочие», «поручение») — гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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