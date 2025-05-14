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Работа на удалёнке: как онлайн-встречи влияют на продуктивность сотрудников

2:06
Экономика

Исследование, проведенное аналитиками платформы корпоративных коммуникаций DION и онлайн-рекрутинга hh. ru, показало, что каждый пятый житель Московской области (19%) участвует в более чем 10 онлайн-встречах ежедневно.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

12% сотрудников тратят на видеоконференции более 15 часов в неделю, в то время как 41% практически не участвует в онлайн-совещаниях.

В опросе, в котором приняли участие 2,2 тысячи работающих граждан, респонденты выделили главные раздражители онлайн-встреч: слишком большая продолжительность (30%), отсутствие плана действий после встречи (22%), технические проблемы (21%), нечеткая повестка (20%) и повторение одних и тех же мыслей (13%).

Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh. ru в регионах, отметила, что постоянные рабочие созвоны могут негативно влиять на продуктивность сотрудников. Она советует устанавливать обязательные перерывы между звонками продолжительностью 10-15 минут и заранее прописывать повестку встречи для ясности целей обсуждения. Также рекомендуется блокировать календарь на три часа для важных встреч, чтобы было время обдумать дальнейшие шаги, пишут "Вести Подмосковья".

61% респондентов оценили уровень утомляемости от рабочих звонков на 2-3 балла из 5. Женщины чаще, чем мужчины, испытывают усталость от видеоконференций. Интересно, что сотрудники старше 55 лет реже чувствуют утомляемость от созвонов по сравнению с молодежью 25-35 лет.

Роман Чередников, директор портфеля проектов DION, отметил, что требования к качеству онлайн-совещаний растут, особенно среди молодых специалистов до 25 лет, которые предъявляют новые требования к формату удаленной коммуникации.

Уточнения

Респондент — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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