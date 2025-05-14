Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобили СССР. Марки машин для директора завода и инженера
Одна ошибка в настройке — и счёт за электричество вырастет
СВО может завершится за один год — но при одном подходе: когда финал?
Когда у школьников каникулы? Минпросвещения раскрыло график
Клад из холодильника: эти продукты творят чудеса с кожей и волосами
Внучка Аллы Пугачёвой плачет от обид: почему девочка сталкивается с травлей?
Разоблачение Тарасова: экс-футболист ответил на обвинения в безделье
Всё просто: вкусный салат за 20 минут — и без дорогих ингредиентов
Секреты настоящего вкуса жизни: если ты это не вкусил, значит и не жил

Разморозка счёта под угрозой: для разблокировки банкам нужны не только вы, но и родственники

1:51
Экономика

В последнее время банки начали требовать присутствие родственников для разморозки заблокированных счетов, чтобы защитить клиентов от мошенничества.

офис банка
Фото: wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
офис банка

К примеру, клиентка Альфа-банка, москвичка Анжела (имя изменено), столкнулась с этой ситуацией после оформления нецелевого кредита и попытки перевести деньги на другой счет. Её операция была остановлена, и после общения с сотрудником банка доступ к счету был заморожен.

Чтобы разблокировать счет, Анжела была вынуждена прийти в отделение, где ей задавали вопросы о мошенничестве. В итоге банк отказался разблокировать счет, потребовав, чтобы она пришла с сыном. На время разбирательства ей поступила зарплата, но доступ к деньгам был закрыт, и на кредит начали начисляться проценты, сообщают Известия.

Ассоциация развития финансовой грамотности подтвердила, что такие случаи действительно происходят, особенно когда банк видит риски, например, если пожилой человек оформляет кредит и начинает переводить деньги. Банк может потребовать личного визита для подтверждения транзакций.

Другие банки также рассматривают возможность внедрения системы подтверждений через родственников, чтобы проверить свободу воли клиента. Однако для этого клиент должен самостоятельно подключить такую функцию. В случае с Анжелой, сервис не был подключен, но банк впоследствии простил ей проценты по кредиту за время блокировки счета.

Несмотря на сложности, банки действуют в рамках своих договоров и внутренней политики по борьбе с мошенничеством. Подобные меры уже внедрены в некоторых кредитных организациях, а их работа основана на внутренние инструкции, которые не всегда доступны клиентам.

Уточнения

Банковская транзакция — операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счёта на другой; сделка купли-продажи.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Наука и техника
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики Аудио 
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Экономика и бизнес
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Автомобили СССР. Марки машин для директора завода и инженера
Одна ошибка в настройке — и счёт за электричество вырастет
СВО может завершится за один год — но при одном подходе: когда финал?
Когда у школьников каникулы? Минпросвещения раскрыло график
Клад из холодильника: эти продукты творят чудеса с кожей и волосами
Внучка Аллы Пугачёвой плачет от обид: почему девочка сталкивается с травлей?
Разоблачение Тарасова: экс-футболист ответил на обвинения в безделье
Всё просто: вкусный салат за 20 минут — и без дорогих ингредиентов
Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги
Секреты настоящего вкуса жизни: если ты это не вкусил, значит и не жил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.