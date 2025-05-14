Разморозка счёта под угрозой: для разблокировки банкам нужны не только вы, но и родственники

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнее время банки начали требовать присутствие родственников для разморозки заблокированных счетов, чтобы защитить клиентов от мошенничества.

Фото: wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ офис банка

К примеру, клиентка Альфа-банка, москвичка Анжела (имя изменено), столкнулась с этой ситуацией после оформления нецелевого кредита и попытки перевести деньги на другой счет. Её операция была остановлена, и после общения с сотрудником банка доступ к счету был заморожен.

Чтобы разблокировать счет, Анжела была вынуждена прийти в отделение, где ей задавали вопросы о мошенничестве. В итоге банк отказался разблокировать счет, потребовав, чтобы она пришла с сыном. На время разбирательства ей поступила зарплата, но доступ к деньгам был закрыт, и на кредит начали начисляться проценты, сообщают Известия.

Ассоциация развития финансовой грамотности подтвердила, что такие случаи действительно происходят, особенно когда банк видит риски, например, если пожилой человек оформляет кредит и начинает переводить деньги. Банк может потребовать личного визита для подтверждения транзакций.

Другие банки также рассматривают возможность внедрения системы подтверждений через родственников, чтобы проверить свободу воли клиента. Однако для этого клиент должен самостоятельно подключить такую функцию. В случае с Анжелой, сервис не был подключен, но банк впоследствии простил ей проценты по кредиту за время блокировки счета.

Несмотря на сложности, банки действуют в рамках своих договоров и внутренней политики по борьбе с мошенничеством. Подобные меры уже внедрены в некоторых кредитных организациях, а их работа основана на внутренние инструкции, которые не всегда доступны клиентам.

Уточнения

Банковская транзакция — операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счёта на другой; сделка купли-продажи.





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