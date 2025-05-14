Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса

В Калининградской области в сентябре 2025 года состоится запуск гигафабрика от "Росатома" по производству литий-ионных аккумуляторных батарей.

Фото: renera is licensed under Free More info гигафабрика по производству литий-ионных аккумуляторных батарей

Завод будет выполнять полный цикл производства аккумуляторов. Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (с возможностью увеличения до 1500 сотрудников). Завод станет значимым налогоплательщиком в регионе и окажет влияние на развитие смежных сфер, таких как образование, наука и производственная кооперация. Общая площадь завода — 23,6 гектара. Инвестиции в проект оцениваются не менее чем в 26 миллиардов рублей, сообщает пресс-центр "Росатома

"На одной территории мы имеем свою батарею, своё производство автомобилей, всё происходит в едином технологическом процессе", — отметил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Егор Васильев, автоэксперт, автожурналист, специалист по контраварийному вождению, в интервью Pravda. Ru рассказал, почему именно Калининградская область была выбрана для размещения такой гигафабрики, как будут обеспечивать цепочку поставок необходимых материалов для производства литий-ионных батарей, возможен ли экспорт продукции и как быть местному бизнесу, если гигафабрика "перетянет" к себе кадры.

Как отметил эксперт, в регионе действительно созданы неплохие условия для производства, и проект с гигафабрикой запустили не на пустом месте. С учетом того, что "Росатом" имеет опыт в энергетических технологиях, идея создания литий-ионных аккумуляторов выглядит вполне логичной. Однако на сегодня спрос на электромобили резко упал, и это, конечно, вызывает вопросы о целесообразности таких инвестиций. Но, с другой стороны, если посмотреть на ситуацию с общественным транспортом, то переход на электрические автобусы может стать хорошим шагом вперед. Инфраструктура, зарядные станции — это огромные плюсы. Проект с ремоторизацией коммерческого транспорта тоже интересен и, похоже, имеет потенциал. Главное — это правильно подойти к реализации и следить за спросом.

С поставками материалов для батарей все не так сложно, заверил Васильев. Основные элементы, особенно из Китая, можно легко доставить морем, и это не создаст особых проблем. Сроки, конечно, могут быть, но в данном случае это не критично, поскольку технология производства довольно устойчивая и простая: есть сырье, компоненты — собрали и получили готовый продукт.

Государство заинтересовано в создании собственных технологий для аккумуляторов, и "Росатом" уже планирует развивать не только литий-ионные, но и другие более устойчивые к температурным колебаниям технологии. Это отличная возможность для компании применить свои знания и научный потенциал. С учетом того, что рынок электромобилей сейчас сокращается, рынок гибридных автомобилей, наоборот, начинает расти, и это открывает новые перспективы.

Что касается экспортной продукции, по словам автоэксперта, здесь сложно конкурировать с китайскими производителями. Большинство из них имеют свои собственные технологии для производства аккумуляторов. Поэтому, скорее всего, продукция гигафабрики будет ориентирована на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

На вопрос, как местный бизнес будет справляться с появлением такого промышленного гиганта, который может перетянуть сотрудников на лучшие условия, Егор Васильев заявил, что это не станет серьезной проблемой. Ожидается, что новый завод будет высокоавтоматизированным. Хотя теоретически некоторые компании, такие как "АВТОТОР", могут столкнуться с трудностями, но они также предлагают конкурентные зарплаты и хорошие социальные пакеты, включая условия труда и организацию досуга. Таким образом, "Росатом" не является угрозой для существующих промышленных проектов.

Кроме того, Калининградская область имеет развивающийся туристический сектор, что также поможет поддерживать экономическую стабильность. В регионе наблюдается ренессанс: люди сюда едут и на отдых, и в поисках заработков.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.





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