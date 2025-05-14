Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране

Россияне, отправляющиеся в Иран, получили новый способ расплачиваться за покупки: теперь на иранских терминалах принимаются карты платёжной системы "Мир" с технологией бесконтактной оплаты (NFC), а также смартфоны с установленным приложением Mir Pay.
Как сообщили в Центробанке Ирана, в Тегеране состоялась церемония завершения второго этапа интеграции российских и иранских платёжных систем — "Мир" и Shetab. В результате этого российские туристы и предприниматели получили возможность использовать бесконтактную оплату в иранской сети.
Теперь россияне могут совершать покупки в торговых точках, подключённых к системе Shaparak, с помощью смартфонов на Android — мелкие платежи проходят без ввода PIN-кода, а для более крупных требуется подтверждение. Это касается как оплаты физической картой, так и через Mir Pay.
Интеграция платёжных систем упрощает жизнь российским путешественникам, избавляя от необходимости везти наличные или искать обменные пункты. Это также может способствовать росту деловой активности между странами.
Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.
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