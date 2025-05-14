Microsoft режет штат: компания увольняет тысячи сотрудников по всему миру

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Корпорация Microsoft объявила об очередной волне массовых увольнений. Cокращения затронут около 3% сотрудников — это тысячи людей на разных уровнях, в разных командах и регионах.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Microsoft

Это самое крупное сокращение персонала в Microsoft с момента увольнения 10 тысяч человек в 2023 году, когда компания рассталась с примерно 5% своей глобальной команды.

Уже в июле того же года корпорация провела ещё один этап сокращений — через неделю после первых объявлений, напоминает CNBC.

В Microsoft подчёркивают, что текущая волна увольнений не вызвана снижением эффективности работы сотрудников. В компании заявили, что такие кадровые и организационные изменения — "регулярная часть управления бизнесом".

При этом Microsoft продолжит инвестировать в стратегически важные направления и поддерживать клиентов и партнёров.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники.



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