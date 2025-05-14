Купюры-невидимки: новые доллары больше не доходят до банков

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российских банках и обменниках практически невозможно найти доллары США нового образца.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Ситуация, по словам сотрудников банков, объясняется просто: поставок наличной валюты из США нет, а в продаже — только те купюры, которые сдают сами граждане. В одном из отделений на Тверской-Ямской заявили, что вообще не работают с новыми банкнотами.

В других кассах, например, на Грузинском Валу и в Настасьинском переулке, также признались, что давно не видели новеньких долларов.

SHOT сообщает, что небольшое количество долларов нового образца всё же можно найти, но не бесплатно. В одном из обменников такие купюры выдают только с комиссией: за каждые $100 придется доплатить 200 рублей.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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