Рубль неожиданно окреп — чего за этим ждать, впереди серьёзный поворот

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Май принес неожиданное укрепление рубля. Доллар отступил до отметки 79,85 руб., а юань упал ниже 11,2 руб.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Что стоит за укреплением

Курс рубля поддерживают сразу два фактора: геополитика и действия Центробанка. По мнению экспертов, положительные сигналы на международной арене — возможный прогресс в урегулировании украинского конфликта и переговоры США с Китаем — снизили напряженность. На этом фоне рубль укрепился.

Но не стоит недооценивать и технические причины. Центробанк зеркалит операции Минфина по покупке валюты — это добавляет спрос на рубль. Кроме того, цена на нефть растёт после паузы в торговых спорах между США и Китаем, что также играет на руку российской валюте.

Влияние оказывает и ФРС США: после заседания 7 мая американский регулятор сохранил процентные ставки без изменений, что ослабило доллар.

Но всё может измениться

Аналитики предупреждают: впереди — разворот тренда. Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций" считает, что поддержка рубля ослабнет уже в ближайшее время. Экспортные поступления сократятся, а импорт и туристические поездки за границу увеличатся — это подстегнёт спрос на иностранную валюту.

"С 13 мая и до начала июня ЦБ снизит лимиты продажи валюты по бюджетному правилу на 40%. Возможны и монетарные послабления", — отмечает эксперт.

Что будет дальше

Эксперты "Финама" считают, что сейчас плюсы и минусы примерно уравновешены, поэтому рубль держится стабильно. В краткосрочной перспективе доллар будет в пределах 80-85 руб., но к лету возможен рост до 85-90 руб., а юань может вернуться к 12 руб.

Аналогичные прогнозы у УК "Альфа-Капитал": рост импорта и спроса на валюту сдвинет курс в сторону ослабления рубля уже в ближайшие месяцы.

Уточнения

Геополи́тика (географи́ческая поли́тика, др.-греч. γῆ — земля, πολιτική - государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.



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