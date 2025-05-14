Родители на даче, а дети работают — вот зачем подросткам нужна подработка летом

Лето — время отдыха. Или нет? Большинство россиян уверены: подростки должны использовать каникулы не только для развлечений, но и для подработки. По результатам опроса, проведённого сервисами "Работа.ру" и "Подработка", 73% респондентов считают летнюю занятость подростков необходимой.
Аргументы тех, кто поддерживает идею подростковой подработки, говорят сами за себя:
Получается, для большинства взрослых подработка — это не столько способ заработать, сколько шанс подготовиться ко взрослой жизни.
Интересно, что 59% родителей подростков заявили: их дети действительно планируют работать летом. Четверть ещё не определилась, а 15% уверены — их дети отдыхать будут без трудовой нагрузки.
Наиболее популярные направления — помощники на мероприятиях (26%), курьеры (23%) и складские работники (19%). Чуть реже подростки идут в продавцы-консультанты (10%), официанты или копирайтеры (по 6%). Также встречаются репетиторы, бариста, аниматоры, няни и даже выгульщики собак — по 3% голосов на каждую из этих позиций.
Мнения о размере оплаты разошлись:
При этом 10% уверены, что зарплата не должна зависеть от возраста, а 56% — что она должна учитывать нагрузку и условия работы.
Вторичная занятость — дополнительная работа лица, имеющего основную работу.
Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем.
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