Родители на даче, а дети работают — вот зачем подросткам нужна подработка летом

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лето — время отдыха. Или нет? Большинство россиян уверены: подростки должны использовать каникулы не только для развлечений, но и для подработки. По результатам опроса, проведённого сервисами "Работа.ру" и "Подработка", 73% респондентов считают летнюю занятость подростков необходимой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Японец за ноутбуком

Что даёт работа в юном возрасте

Аргументы тех, кто поддерживает идею подростковой подработки, говорят сами за себя:

78% отмечают, что работа развивает самостоятельность;

73% считают, что это путь к ответственности;

54% видят ценность в появлении собственных сбережений;

53% делают акцент на первом опыте в профессии.

Получается, для большинства взрослых подработка — это не столько способ заработать, сколько шанс подготовиться ко взрослой жизни.

Реальные действия родителей

Интересно, что 59% родителей подростков заявили: их дети действительно планируют работать летом. Четверть ещё не определилась, а 15% уверены — их дети отдыхать будут без трудовой нагрузки.

Какие профессии выбирают подростки

Наиболее популярные направления — помощники на мероприятиях (26%), курьеры (23%) и складские работники (19%). Чуть реже подростки идут в продавцы-консультанты (10%), официанты или копирайтеры (по 6%). Также встречаются репетиторы, бариста, аниматоры, няни и даже выгульщики собак — по 3% голосов на каждую из этих позиций.

Сколько платить подростку

Мнения о размере оплаты разошлись:

14% считают справедливой зарплату в 20–30 тысяч рублей;

10% говорят о 30–50 тысячах;

8% — 50–70 тысяч;

2% — до 100 тысяч рублей.

При этом 10% уверены, что зарплата не должна зависеть от возраста, а 56% — что она должна учитывать нагрузку и условия работы.

Уточнения

Вторичная занятость — дополнительная работа лица, имеющего основную работу.



Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем.



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