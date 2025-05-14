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Рост контрафактной продукции: что скрывает этот тревожный тренд

1:33
Экономика

Мир столкнулся с ростом объемов контрафактной продукции.

Касса самообслуживания
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Касса самообслуживания

Лидерами среди подделок остаются одежда, обувь и кожгалантерея, на которые приходится 62% всех выявленных подделок. Однако в последние годы наблюдается рост подделок и в других категориях, включая автозапчасти, лекарства, косметику, детские игрушки и продукты питания, что ставит под угрозу безопасность и здоровье людей.

Основным источником фальсификата по-прежнему является Китай, на который приходится почти 45% поддельной продукции. Однако другие регионы, такие как Азия, Латинская Америка и Ближний Восток, также активно участвуют в этой незаконной деятельности, пишет "Царьград".

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн отметил, что незаконная торговля угрожает общественной безопасности, подрывает права интеллектуальной собственности и препятствует экономическому росту. Риски могут увеличиться, так как производители подделок начинают использовать новые технологии и методы, чтобы избежать обнаружения.

Согласно отчету, фальсификаторы все чаще переходят на "локализованную" схему: детали и упаковка поставляются отдельными частями, а сборка происходит ближе к конечному рынку. Это позволяет им избегать внимания таможни и использовать почтовые службы, а около 65% подделок перевозятся в маленьких посылках.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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