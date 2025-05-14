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Тарифы Трампа ставят на колени: как элитный магазин сладостей спасается от хаоса

1:20
Экономика

Хаос, вызванный тарифами президента Дональда Трампа, поставил в трудную ситуацию элитный магазин, принадлежащий Саше Забару, потомку известной семьи Забар. 

Конфеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Конфеты

Саша Забара, чей дед открыл продуктовый магазин в Верхнем Вест-Сайде (США) почти сто лет назад, отметил, что цены на ингредиенты и упаковку повысились значительно.

Большая часть продукции Glace Candy поступает из Европы и Японии, и ее стоимость изменилась в пути.

Неопределенность в вопросах тарифов привела к дополнительным расходам и заставила Забара искать новые решения. Например, он не смог отправить товары в более выгодный период и был вынужден использовать авиаперевозки, что утроило его расходы.

Также он отказался от индивидуальной упаковки из Китая из-за неопределенности, так как заказы в США были слишком маленькими для местных фабрик. В результате теперь он рассматривает возможность получения упаковки из Дубая и других мест на Ближнем Востоке.

Саша заметил, что цены на шоколад значительно выросли. Несмотря на сложности, он пока не планирует изменять розничные цены, но понимает, что если не удастся найти способы сэкономить, это будет необходимо, пишет nypost.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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