Будут ждать 10 лет! Что стоит за рекордным количеством заказов на новые самолёты

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рекордный уровень заказов на новые самолеты приведет к тому, что авиакомпаниям придется ждать до десяти лет для получения поставок.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Falcon 10

Об этом сообщается в данных Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) по информации Bloomberg.

Среднее время ожидания поставок увеличилось до пяти с половиной лет в 2024 году, по сравнению с двумя-тремя годами ранее, отметил Ник Карийн, вице-президент ИАТА. В настоящее время авиакомпании ожидают около 17 тысяч новых самолетов, что значительно выше ранее ожидаемых 8-12 тысяч.

Карийн также подчеркнул, что не только с самолетами сложная ситуация, но и с двигателями.

Несмотря на замедление роста, ИАТА прогнозирует, что прибыль в авиационной отрасли вырастет почти на 5% в этом году до 36,6 миллиардов долларов, что будет обусловлено ростом на Ближнем Востоке и снижением ожидаемых затрат на топливо. Однако группа ожидает снижения первоначального прогноза доходов до чуть более одного триллиона долларов из-за глобальных геополитических факторов.

Рост авиационной отрасли во всем мире в этом году прогнозируется на уровне 3,7%, при этом в Африке он будет выше этого показателя.

Однако высокие эксплуатационные расходы в Африке являются препятствием для роста, так как цены на авиатопливо на континенте на 17% выше мирового среднего, и они составляют около 40% от общих расходов авиакомпаний, в сравнении с примерно 25% в мире.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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