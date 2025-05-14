Доступный литий: Lyten предлагает новый подход к производству аккумуляторов в США

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Lyten, основанная в 2015 году в США и занимающаяся производством передовых материалов, объявила о революционной разработке в области аккумуляторов, которая может изменить их производство в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Литий

Разработка компании устраняет зависимость от критически важных минералов иностранного производства, предлагая альтернативу литий-ионным аккумуляторам, производимым на местном уровне и не облагаемым пошлинами. Литий-серные аккумуляторы показали потенциал обеспечения более высокой плотности энергии и более низких производственных затрат по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, на Китай приходится большинство компонентов для аккумуляторов, что ставит производителей перед задачей сокращения затрат. В 2023 году Китай остается крупнейшим рынком аккумуляторов с около 55% мирового спроса, в то время как Европейский союз и США занимают по 15%.

Lyten планирует привести к снижению цен на аккумуляторы для потребителей в США благодаря возможности производить и перерабатывать литий-металлические сплавы и фольгу на местном уровне. Ученые также работают над более безопасными для окружающей среды технологиями добычи лития.

Селина Миколайчак, главный специалист по технологиям производства аккумуляторов в Lyten, отметила, что доступность лития в США высока, но возможности его переработки ограничены, и разработка собственных сплавов и фольги меняет ситуацию, выводя Lyten на передний край производства аккумуляторов следующего поколения, пишет thecooldown.

Уточнения

Сплав — макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.





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