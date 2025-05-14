Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никакого кофе и светских разговоров: эти активные перерывы во время работы рекомендует 70-летний врач
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Цены падают, интерес растёт: почему Анапа и Темрюк снова в тренде
Легендарные поезда СССР. Маршруты, которые вошли в историю
Вся еда сначала нюхается котом — правила жизни в доме, где главный не человек
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Тренировки только по выходным? Вот почему это работает
Прощайте, неудачные торты! Делимся золотым правилом работы с маслом — легко повторить
Не просто фиолетовые: какие баклажаны удивляют цветом и формой

Доступный литий: Lyten предлагает новый подход к производству аккумуляторов в США

1:48
Экономика

Компания Lyten, основанная в 2015 году в США и занимающаяся производством передовых материалов, объявила о революционной разработке в области аккумуляторов, которая может изменить их производство в стране.

Литий
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Литий

Разработка компании устраняет зависимость от критически важных минералов иностранного производства, предлагая альтернативу литий-ионным аккумуляторам, производимым на местном уровне и не облагаемым пошлинами. Литий-серные аккумуляторы показали потенциал обеспечения более высокой плотности энергии и более низких производственных затрат по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, на Китай приходится большинство компонентов для аккумуляторов, что ставит производителей перед задачей сокращения затрат. В 2023 году Китай остается крупнейшим рынком аккумуляторов с около 55% мирового спроса, в то время как Европейский союз и США занимают по 15%.

Lyten планирует привести к снижению цен на аккумуляторы для потребителей в США благодаря возможности производить и перерабатывать литий-металлические сплавы и фольгу на местном уровне. Ученые также работают над более безопасными для окружающей среды технологиями добычи лития.

Селина Миколайчак, главный специалист по технологиям производства аккумуляторов в Lyten, отметила, что доступность лития в США высока, но возможности его переработки ограничены, и разработка собственных сплавов и фольги меняет ситуацию, выводя Lyten на передний край производства аккумуляторов следующего поколения, пишет thecooldown.

Уточнения

Сплав — макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Домашние животные
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк Аудио 
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Последние материалы
Вся еда сначала нюхается котом — правила жизни в доме, где главный не человек
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Тренировки только по выходным? Вот почему это работает
Прощайте, неудачные торты! Делимся золотым правилом работы с маслом — легко повторить
Не просто фиолетовые: какие баклажаны удивляют цветом и формой
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Аккумулятор умирает ночью? Вот где прячется коварный пожиратель тока
Самое неизученное место на Земле оказалось рядом: мы изучили его хуже, чем поверхность Луны
Эта программа стирки — настоящий вампир энергии: вот что происходит с вашим счётом за свет
Доступный литий: Lyten предлагает новый подход к производству аккумуляторов в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.