Обвал евро: торговое соглашение США и Китая рушит курс валюты

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс евро резко упал против доллара США в начале недели.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

13 мая он даже опустился ниже психологического уровня 1,11 доллара за евро. Основной причиной этого обвала является рост курса доллара после достижения торгового соглашения между США и Китаем. В результате евро отстает от исторически высоких значений, зафиксированных в апреле.

В межбанковской торговле во Франкфурте-на-Майне (Германия) единая европейская валюта котировалась на уровне 1,1111 долларов, что значительно ниже уровня предыдущего дня. Европейский центральный банк установил официальный курс евро на уровне 1,1106 долларов США.

В прошлом месяце евро достиг своего самого низкого курса по отношению к доллару, когда он составлял 1,1085 доллара. Самый высокий курс за тот месяц был зафиксирован 22 апреля, когда евро стоил 1,1505 доллара, пишет actualno.

Уточнения

Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.





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