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26 этажей для свиней: как работает вертикальная ферма в Китае

2:11
Экономика

На окраине города Эчжоу, недалеко от Уханя в центральном Китае, расположена одна из крупнейших "высоток для свиней" в стране.

Поросята на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поросята на ферме

Это 26-этажное здание, в котором живут не люди, а свиньи, вмещает около 260 000 животных — по 10 000 на каждом этаже. Их транспортируют с помощью гигантских лифтов.

Посещение этой вертикальной фермы оказалось непростым делом, так как менеджеры стараются держать свою деятельность в тайне. Удалось зарегистрироваться только на симпозиум для производителей свинины со всей страны, где обсуждали новый способ животноводства.

На первом этаже расположена большая контрольная комната с несколькими десятками компьютеров, которые мониторят все аспекты, включая вентиляцию, кормление, температуру и уровень загрязняющих веществ. Хозяин свинарника Цзинь Линь рассказала, что в случае превышения норм, центр управления автоматически вносит коррективы. Производственный цех рядом готовит около 13 000 тонн корма в день, который автоматически подается свиньям.

Из-за строгих санитарных норм проверить условия содержания свиней невозможно, так как доступ на ферму ограничен. По свидетельствам, каждой свинье в среднем предоставляется один квадратный метр. 

С 260 000 свиней ежедневно выбрасывается 250 тонн твердого помета, часть которого используется в цементном заводе неподалеку, а остальная часть перерабатывается и возвращается на ферму.

Китай стремится развивать эти высокие фермы, чтобы экономить землю. Ожидается, что вторая башня, аналогичная первой, будет введена в эксплуатацию в июле 2025 года. Также причиной для строительства таких ферм является необходимость улучшить санитарные условия после вспышки африканской чумы свиней в 2018 году, что значительно ударило по производителям в стране, где свинина доминирует в питании населения, пишет francetvinfo.

Уточнения

Лифт (англ. to lift — поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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