Гибкость на вес золота: что даёт удалённая работа

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Результаты масштабного исследования показывают, что предоставление работникам гибкости в выборе работы из дома приносит значительные преимущества для их физического и психического здоровья.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Одним из первых положительных результатов стало увеличение времени сна для удаленных работников, которое увеличилось почти на полчаса в сутки. До пандемии средний австралиец тратил около 4,5 часов в неделю на поездки на работу, что негативно влияло на психическое здоровье. Сокращение этих поездок уменьшает стресс и усталость, что сказалось на общем самочувствии сотрудников.

Что касается сэкономленного времени, исследования показывают, что часть его используется для работы, а другая — для семейных обязанностей или досуга. Примечательно, что около трети этого времени выделяется на отдых, что позволяет людям быть более физически активными и вести менее сидячий образ жизни.

Пищевые привычки также изменились: наблюдается рост потребления овощей, фруктов и молочных продуктов и популярность домашних блюд, что указывает на повышенное внимание к качеству рациона.

Вопросы производительности и командного взаимодействия в условиях дистанционной работы вызывают споры. Хотя некоторые руководители опасаются, что производительность может снизиться из-за отсутствия надзора, исследование показывает, что производительность сохраняется или даже улучшается при работе из дома. Важно отметить различие между навязанной и выбранной дистанционной работой: когда работа из дома выбирается сотрудниками, их благополучие значительно улучшается, особенно при наличии поддержки от коллег и компании.

Выводы исследования подчеркивают необходимость пересмотра подходов к организации труда. Сотрудники, работающие удаленно или в гибридном формате, сообщают о более высоком удовлетворении работой и благополучии, что подтверждает растущее стремление к гибкости и автономии в профессиональной деятельности, пишет jeuxvideo.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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