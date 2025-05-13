Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия холода: как температура в холодильнике может навредить здоровью
Автомойка нажатием кнопки: реально ли воск спасает кузов
Турция вводит строгие меры: пассажирское нарушение с последствиями до $1000 — стоит ли рисковать
Кухня, которой не видно: Энн Хэтэуэй выбрала самый модный дизайн 2025
Как правильно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения в саду
Дешево, но не стыдно: эти иномарки неожиданно стали хитами весны
Лосенок в центре города: что делать, если дикое животное заходит в жилые районы
Клубничная ловушка: блестящий вид и обманчивый аромат – как не стать жертвой нитратной ягоды
Сейсмические волны от штормов: что они могут рассказать о Земле и других планетах

Гибкость на вес золота: что даёт удалённая работа

2:10
Экономика

Результаты масштабного исследования показывают, что предоставление работникам гибкости в выборе работы из дома приносит значительные преимущества для их физического и психического здоровья.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Одним из первых положительных результатов стало увеличение времени сна для удаленных работников, которое увеличилось почти на полчаса в сутки. До пандемии средний австралиец тратил около 4,5 часов в неделю на поездки на работу, что негативно влияло на психическое здоровье. Сокращение этих поездок уменьшает стресс и усталость, что сказалось на общем самочувствии сотрудников.

Что касается сэкономленного времени, исследования показывают, что часть его используется для работы, а другая — для семейных обязанностей или досуга. Примечательно, что около трети этого времени выделяется на отдых, что позволяет людям быть более физически активными и вести менее сидячий образ жизни.

Пищевые привычки также изменились: наблюдается рост потребления овощей, фруктов и молочных продуктов и популярность домашних блюд, что указывает на повышенное внимание к качеству рациона.

Вопросы производительности и командного взаимодействия в условиях дистанционной работы вызывают споры. Хотя некоторые руководители опасаются, что производительность может снизиться из-за отсутствия надзора, исследование показывает, что производительность сохраняется или даже улучшается при работе из дома. Важно отметить различие между навязанной и выбранной дистанционной работой: когда работа из дома выбирается сотрудниками, их благополучие значительно улучшается, особенно при наличии поддержки от коллег и компании.

Выводы исследования подчеркивают необходимость пересмотра подходов к организации труда. Сотрудники, работающие удаленно или в гибридном формате, сообщают о более высоком удовлетворении работой и благополучии, что подтверждает растущее стремление к гибкости и автономии в профессиональной деятельности, пишет jeuxvideo.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы
Новости спорта
Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Улетевшая с Эвереста на вертолёте Боня ответила на нападки
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Осторожно, чемерица: как отличить ядовитое растение от черемши и избежать трагедии
Крысы на строительстве АЭС: как грызуны поставили под угрозу проект на миллиарды
Кот сделал самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Маск похвастался танцующим гуманоидом от Tesla
Таксистов пересаживают на отечественные автомобили
Задержан подозреваемый в попытке поджечь дом премьера Стармера
Это не коррозия — это стиль жизни: 12 авто, которые гниют так, будто у них это в прошивке
Мемы-игрушки стали самыми популярными на маркетплейсах: их создали нейросети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.