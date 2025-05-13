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Пенсия в 2025 году: как предельная база и индивидуальные коэффициенты влияют на ваш доход

1:20
Экономика

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил о том, как рассчитывается страховая пенсия в России.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Основой расчета служат индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые отражают трудовой стаж и уплаченные взносы за человека.

Говырин пояснил, что индивидуальные пенсионные коэффициенты — это система баллов, которые начисляются за каждый год официальной работы. Количество баллов зависит от уровня заработка и установленной предельной базы. В 2025 году предельная база составляет 2 222 000 рублей в год, и при высокой зарплате, не ниже этой величины, начисляется максимальное количество баллов — 10.

Затем общая сумма баллов умножается на стоимость одного коэффициента, которая в 2025 году составляет 145,69 рубля. К этой сумме добавляется фиксированная выплата в размере 8907,70 рублей, что и образует итоговую сумму пенсии.

Также Говырин отметил, что для назначения пенсии гражданин должен иметь не менее 15 лет страхового стажа и как минимум 30 баллов, пишет neva.today.

Уточнения

Страховой стаж — суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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