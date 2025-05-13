Сотрудники Tesla опубликовали открытое письмо: Илон Маск становится обузой для бизнеса

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Tesla сталкивается с беспрецедентным кризисом, сопровождающимся снижением продаж, сокращением доли рынка и растущей конкуренцией со стороны Китая.

Фото: unsplash.com by Green Chameleon craftedbygc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек пишет

Группа сотрудников Tesla опубликовала открытое письмо, в котором решительно критикует руководство компании. Сотрудники выражают обеспокоенность тем, что личность Илона Маска затмевает продукты и миссию компании. Они утверждают, что клиенты отказываются от Tesla не из-за самой концепции электромобильности, а в связи с растущей поляризацией и противоречиями, связанными с его личностью.

В письме говорится: "Либо мы сохраняем Илона на посту генерального директора и сталкиваемся с дальнейшим спадом, либо можем двигаться вперед без него".

По словам сотрудников, кризис не был вызван качеством продукции. Автомобили, такие как Model S, по-прежнему вызывают интерес, однако они остаются непроданными, что может свидетельствовать о потере доверия потребителей к бренду, ассоциируемому с Маском.

Упоминается, что тысячи новых Model S находятся на стоянках, что может сигнализировать о значительном замедлении продаж. Дополнительно, Tesla сталкивается с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей и повышенными требованиями к инновациям в области программного обеспечения, автономного вождения и пользовательского комфорта, передает fdrive.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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