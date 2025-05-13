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Лидерство на рынке пшеницы: России обеспечен успех

2:14
Экономика

Министерство сельского хозяйства США опубликовало первые прогнозы производства и экспорта зерна на новый сельскохозяйственный год (июль 2025 — июнь 2026).

Поле пшеницы
Фото: freepik.com by montypeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поле пшеницы

Согласно этим прогнозам, Россия сохранит лидирующие позиции на мировом рынке пшеницы.

Согласно обзору, опубликованному в понедельник, сбор пшеницы в России в этом сельхозгоду может составить 83 миллиона тонн, а экспорт — 45 миллиона тонн. В качестве ближайшего конкурента, Европейский Союз, прогнозируется экспорт пшеницы на уровне 34 миллиона тонн.

Для текущего сельхозгода 2024/2025 (который заканчивается 30 июня 2025 года) ожидается, что сбор пшеницы в России составит 81,6 миллиона тонн, а экспорт — 43,5 миллиона тонн.

Прогноз по сбору фуражного зерна в новом сельхозгоду составляет 37,73 миллиона тонн (по сравнению с 34,78 миллиона тонн в 2024/2025), а экспорт — 7,58 миллиона тонн (в сравнении с 7,05 миллиона тонн).

Прогноз по кукурузе на новый сезон составляет 15 миллионов тонн (что выше 14 миллионов тонн в предыдущем), экспорт оценивается в 3,6 миллиона тонн (по сравнению с 3,3 миллиона тонн).

Следует отметить, что Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям. Мировой прогноз сбора пшеницы в новом сезоне составляет 808,52 миллиона тонн, фуражного зерна — 1 миллиард 549,52 миллиона тонн, а кукурузы — 1 миллиард 264,98 миллиона тонн, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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