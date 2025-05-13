Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Строительство двух новых ядерных реакторов в Чехии оказалось под угрозой срыва. Причина — давление со стороны Евросоюза и подозрения в нечестной конкуренции. Контракт на возведение реакторов на АЭС "Дукованы" должен был подписать национальный энергетический концерн ČEZ с южнокорейской компанией KHNP ещё 7 мая. Но планы неожиданно изменились.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiří Sedláček, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ АЭС в Германии

Брюссель потребовал отложить подписание, пока не завершится проверка условий тендера. По данным письма от еврокомиссара по промышленности Стефана Сежурне, в адрес KHNP поступили подозрения: компания якобы получила субсидии, которые могли нарушить правила честной конкуренции. В ход может пойти расследование по новому регламенту ЕС, принятому в 2023 году. Он направлен на защиту внутреннего рынка от влияния иностранных дотаций.

KHNP обошла французскую EDF при выборе подрядчика. Это вызвало волну недовольства, в том числе и судебную тяжбу — по требованию EDF чешский суд временно заморозил сделку.

Руководство ČEZ отреагировало резко. Глава компании Даниэль Бенеш прямо заявил:

"Французы сделают всё, чтобы не допустить строительство этой АЭС".

Он настаивает, что Чехия должна отклонить претензии Еврокомиссии и продолжить реализацию проекта. Между тем, в Брюсселе утверждают:

"Это не о защите французских интересов. Комиссар действует от лица всего Евросоюза и соблюдает правила внутреннего рынка".

Стоимость проекта — около 200 миллиардов чешских крон (примерно 8 млрд евро). Строительство намечено на 2029 год, первый реактор планируется запустить в 2036 году. Пока же ČEZ так и не ответил на запрос Еврокомиссии о деталях сделки.

Уточнения

Я́дерная эне́ргия (а́томная эне́ргия) — энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде.



А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



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