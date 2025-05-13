Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Китае группа экспертов обнаружила, как предполагается, крупнейшее месторождение золота на планете, названное месторождением золота Вангу, расположенное в регионе Хунань.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Оценки предполагают наличие около 1000 тонн чистого золота, стоимость которого составляет порядка 83 миллиардов долларов.

Исследование проводилось геологическим управлением Хунани с целью выявления новых ресурсов недр. В ходе анализа были изучены несколько нитей, 40 из которых показали высокую концентрацию золота — в среднем 138 граммов на тонну породы. Однако месторождение находится на глубине около 2000 метров, что требует сложного вмешательства для его добычи.

Открытие в Хунани укрепляет позиции Китая в мировой золотой промышленности. В 2023 году страна добыла 370 тонн золота, опередив такие традиционные производители, как Австралия, Россия и Канада. Масштабы нового месторождения дают Китаю конкурентное преимущество и обещают расширение отечественной добычи в ближайшие годы.

Однако интенсивная добыча золота несет с собой серьезные экологические риски. Неконтролируемое увеличение добычи может привести к чрезмерному расширению горнорудной деятельности, нарушая экосистемы и влияя на флору и фауну. Процессы добычи могут загрязнять водоемы токсичными веществами, ухудшать качество воздуха и приводить к потере лесного покрова, что в свою очередь угрожает биоразнообразию и ускоряет изменения климата. Долгосрочное отсутствие устойчивой политики в этой сфере может вызвать необратимые экологические последствия в регионе, пишет modenavoltapagina.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.



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