Роскачество: только 6% лабораторий в России имеют право оценивать качество меда

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

9,5% аккредитованных лабораторий из 84 приняли участие в проверке квалификации путем межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) методов исследования натурального меда, и только 6% из них показали успешный результат. Остальные не прошли проверку и в будущем могут лишиться аккредитации на проведение исследований данного вида продукции.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ мед

В ходе первого раунда МСИ натурального меда, проведенного провайдером МСИ Роскачества, исследовались следующие показатели: массовая доля пролина, массовая доля фруктозы и глюкозы, а также диастазное число. Все они имеют определяющее значение для выявления фальсификата.

С 1 января 2025 года МСИ согласно новым требованиям Росаккредитации являются обязательной процедурой для всех лабораторий: именно эти проверки гарантируют достоверность предоставляемых ими данных и играют первостепенную роль в предотвращении распространения фальсификата на рынке. Успешное прохождение МСИ подтверждает право лабораторий оценивать состав товаров, ежедневно потребляемых россиянами, и гарантирует достоверность получаемых данных.

Производство меда в России в 2024 году составило 64 тысячи тонн (данные BusinesStat), и, согласно исследованиям Роскачества, около 90% меда на полках российских магазинов имеют признаки фальсификации, то есть по своему составу больше похожи на смесь сахарных сиропов, чем на мед. В частности, исследование 16 торговых марок меда в 2024 году показало, что обязательным требованиям не отвечал ни один из исследованных продуктов. В каждом был выявлен либо один, либо несколько видов фальсификации.

Именно поэтому Роскачество проводит регулярный мониторинг рынка меда для полного очищения полок от фальсификата.

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