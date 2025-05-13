Загадка солнечных доходов Украины: экспорт электроэнергии резко сократился

Благодаря солнечной погоде во второй половине апреля солнечные электростанции Украины вышли на полную мощность, что позволило стране обеспечить чистый коммерческий экспорт электроэнергии до 12 ГВт-ч, пишет EADaily.
Это приносило украинским компаниям более 1 миллиона евро. После атомных станций солнечная генерация сейчас является вторым по величине источником электроэнергии в Украине, достигая до 3 ГВт.
Экспорт электричества шел настолько успешно, что вторая половина апреля показала цифры, близкие к импортным. Украинские компании купили 187 ГВт-ч электроэнергии за границей и продали более 150 ГВт-ч. В мае оператор ENTSO-E увеличил мощность поставок из Украины до 650 МВт, но в этом месяце солнечные доходы снизились из-за ремонта четырех энергоблоков атомных станций, что уменьшает их общую мощность до 2,8-4 ГВт.
На трех действующих АЭС Украины — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской — работают только пять из девяти энергоблоков, остальные находятся на техническом обслуживании. Это неизбежно сказалось на экспорте, и 12 мая коммерческие поставки составили всего 1,27 ГВт-ч, в то время как импорт возрос до 5,14 ГВт-ч.
Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отметил в эфире телеканала, что из-за ремонтов возможно возвращение отключений электроэнергии в июле и августе, и призвал к экономному потреблению, особенно в вечерние часы. Киев также сообщает о потерях мощностей генерации — около 9 ГВт из-за ответных ударов России в 2024 году.
Импорт электроэнергии оказал влияние на рост оптовых цен в соседних странах ЕС, таких как Румыния, Болгария, Словакия и Венгрия. Например, 12 мая оптовые цены на электроэнергию в этих странах достигли 362 евро за МВт-ч в пиковые часы в Болгарии и Румынии, 296 евро в Венгрии и 211 евро в Словакии, которые остаются крупнейшими экспортерами на Украину.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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