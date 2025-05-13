Загадка солнечных доходов Украины: экспорт электроэнергии резко сократился

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Благодаря солнечной погоде во второй половине апреля солнечные электростанции Украины вышли на полную мощность, что позволило стране обеспечить чистый коммерческий экспорт электроэнергии до 12 ГВт-ч, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Это приносило украинским компаниям более 1 миллиона евро. После атомных станций солнечная генерация сейчас является вторым по величине источником электроэнергии в Украине, достигая до 3 ГВт.

Экспорт электричества шел настолько успешно, что вторая половина апреля показала цифры, близкие к импортным. Украинские компании купили 187 ГВт-ч электроэнергии за границей и продали более 150 ГВт-ч. В мае оператор ENTSO-E увеличил мощность поставок из Украины до 650 МВт, но в этом месяце солнечные доходы снизились из-за ремонта четырех энергоблоков атомных станций, что уменьшает их общую мощность до 2,8-4 ГВт.

На трех действующих АЭС Украины — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской — работают только пять из девяти энергоблоков, остальные находятся на техническом обслуживании. Это неизбежно сказалось на экспорте, и 12 мая коммерческие поставки составили всего 1,27 ГВт-ч, в то время как импорт возрос до 5,14 ГВт-ч.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отметил в эфире телеканала, что из-за ремонтов возможно возвращение отключений электроэнергии в июле и августе, и призвал к экономному потреблению, особенно в вечерние часы. Киев также сообщает о потерях мощностей генерации — около 9 ГВт из-за ответных ударов России в 2024 году.

Импорт электроэнергии оказал влияние на рост оптовых цен в соседних странах ЕС, таких как Румыния, Болгария, Словакия и Венгрия. Например, 12 мая оптовые цены на электроэнергию в этих странах достигли 362 евро за МВт-ч в пиковые часы в Болгарии и Румынии, 296 евро в Венгрии и 211 евро в Словакии, которые остаются крупнейшими экспортерами на Украину.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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