Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о строгости: лучшие методы воспитания собак — выбери свой путь
Секрет армейского прошлого: за что сегодня платят миллионы владельцы внедорожников
Прорастающий картофель — это не беда, а бесплатное удобрение
Илья Авербух ответил на слухи о сыне от актрисы Алисы Гребенщиковой
Вот почему туристы влюбляются в Нижний Новгород с первого взгляда
В капле воды нашли крошечные вспышки — они могут изменить теорию жизни
Просто запомните эту цифру: температура в холодильнике, которая защитит все ваши продукты
Mercedes сохраняет верность V8: традиционная мощь против моды на гибриды
Столешница как новая за 10 минут — один продукт уже есть у вас дома

Загадка солнечных доходов Украины: экспорт электроэнергии резко сократился

2:30
Экономика

Благодаря солнечной погоде во второй половине апреля солнечные электростанции Украины вышли на полную мощность, что позволило стране обеспечить чистый коммерческий экспорт электроэнергии до 12 ГВт-ч, пишет EADaily.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Это приносило украинским компаниям более 1 миллиона евро. После атомных станций солнечная генерация сейчас является вторым по величине источником электроэнергии в Украине, достигая до 3 ГВт.

Экспорт электричества шел настолько успешно, что вторая половина апреля показала цифры, близкие к импортным. Украинские компании купили 187 ГВт-ч электроэнергии за границей и продали более 150 ГВт-ч. В мае оператор ENTSO-E увеличил мощность поставок из Украины до 650 МВт, но в этом месяце солнечные доходы снизились из-за ремонта четырех энергоблоков атомных станций, что уменьшает их общую мощность до 2,8-4 ГВт.

На трех действующих АЭС Украины — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской — работают только пять из девяти энергоблоков, остальные находятся на техническом обслуживании. Это неизбежно сказалось на экспорте, и 12 мая коммерческие поставки составили всего 1,27 ГВт-ч, в то время как импорт возрос до 5,14 ГВт-ч.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отметил в эфире телеканала, что из-за ремонтов возможно возвращение отключений электроэнергии в июле и августе, и призвал к экономному потреблению, особенно в вечерние часы. Киев также сообщает о потерях мощностей генерации — около 9 ГВт из-за ответных ударов России в 2024 году.

Импорт электроэнергии оказал влияние на рост оптовых цен в соседних странах ЕС, таких как Румыния, Болгария, Словакия и Венгрия. Например, 12 мая оптовые цены на электроэнергию в этих странах достигли 362 евро за МВт-ч в пиковые часы в Болгарии и Румынии, 296 евро в Венгрии и 211 евро в Словакии, которые остаются крупнейшими экспортерами на Украину.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Последние материалы
Прорастающий картофель — это не беда, а бесплатное удобрение
В Брюсселе пожаловались на компании, которые хотят торговать с Россией
Илья Авербух ответил на слухи о сыне от актрисы Алисы Гребенщиковой
Вот почему туристы влюбляются в Нижний Новгород с первого взгляда
В капле воды нашли крошечные вспышки — они могут изменить теорию жизни
Просто запомните эту цифру: температура в холодильнике, которая защитит все ваши продукты
Загадка солнечных доходов Украины: экспорт электроэнергии резко сократился
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков
Mercedes сохраняет верность V8: традиционная мощь против моды на гибриды
Столешница как новая за 10 минут — один продукт уже есть у вас дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.