Внешний долг России на минимуме: как это влияет на экономические возможности страны

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Низкий уровень внешнего долга помогает поддерживать финансовую устойчивость и суверенитет страны, что делает её менее уязвимой к санкциям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Как отметил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, снижение уровня госдолга воспринимается как знак ответственной бюджетной политики. Кроме того, так как внешний долг номинирован в иностранной валюте, его сокращение снижает валютные риски, пишут Известия.

Хотя глобальный долг достиг $100 трлн, и его обслуживание становится всё более обременительным, иностранный долг не всегда является негативным явлением. Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, пояснил, что такие средства могут способствовать развитию страны, позволяя финансировать закупки, которые в дальнейшем окупятся. Важно придерживаться «золотой середины» в заимствованиях.

Согласно критериям Всемирного банка и МВФ, безопасный уровень внешнего госдолга составляет менее 30% от ВВП. В настоящее время внешний долг России равен 17,5 трлн рублей, что составляет около 9% от ВВП за 2024 год. Россия имеет один из самых низких уровней внешнего госдолга среди стран G20, в то время как внешний долг США достиг $27 трлн, а Японии — $8,9 трлн, что превышает её ВВП.

Кандидат экономических наук Владимир Скалкин подчеркнул, что критически важно, может ли страна расплатиться по своим долгам, что зависит от налоговой базы и экспортных доходов. Сокращение внешних заимствований может замедлить инвестиционные проекты, отмечает Еремкин. В текущей ситуации увеличение внешнего долга могло бы помочь восстановить экономическую кооперацию с другими странами и доверие со стороны бывших партнеров.

Закрытость внешних рынков может быть более опасной, чем высокий уровень внешнего долга, так как дефицит бюджета нередко покрывается за счет внутренних ресурсов. Внутренние заимствования через выпуск ОФЗ сейчас невыгодны из-за высокой ключевой ставки в 21%. В то же время, иностранные заимствования при стабильном курсе рубля позволяли получать капитал по более низким ставкам. Например, ставка ФРС в США сейчас составляет 4,5%.

Возможный выход на долговой рынок дружеских стран, таких как Китай или страны БРИКС, может стать источником более дешевого капитала для реализации крупных проектов.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



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