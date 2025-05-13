Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ушёл объём, поплыл овал — 5 причин, почему лицо стареет быстрее, чем кажется
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Ягода должна зреть: старший сын Нагиева признал внебрачного брата
Когда хочется уюта: вот как сделать гороховую кашу с курицей особенно вкусной
Скорая летит сзади, а вы стоите на красный: какой манёвр спасёт от проблем
Свекла растёт лучше, если рядом не пусто: кто её любимые соседи на грядке
Как собрать рюкзак и выжить: полный гид по безопасному походу
Головки не выросли, чеснок сгнил? Возможно, рядом просто стоял не тот овощ
Эксперимент на себе: 5 суток на ногах без отдыха

Китай отменил запрет: Boeing снова в деле — как это повлияет на авиаперевозки

1:05
Экономика

Китайское правительство сняло ограничения на ввоз самолетов, производимых американской компанией Boeing Co.

Пассажирский самолет Boeing 747-8
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пассажирский самолет Boeing 747-8

На этой неделе китайские официальные лица начали уведомлять местные авиакомпании и регулирующие органы о возможности возобновления поставок. Один из источников отметил, что авиаперевозчикам предоставлена свобода в определении графиков и условий получения самолетов.

Запрет на поставки действовал около месяца. Некоторые китайские клиенты аннулировали заказы на определенные модели и вернули произведенную продукцию в Соединенные Штаты.

Представители Boeing заявили о готовности найти альтернативных покупателей для самолетов, предназначенных для Китая. Сообщается, что компании из Малайзии и Саудовской Аравии проявляли интерес к новым лайнерам 737 Max.

В текущем году в Китай планируется поставить около полусотни самолетов Boeing, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Уточнения

Заказ — поручение на изготовление чего-либо или оказание услуги.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Садоводство, цветоводство
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Последние материалы
Эксперимент на себе: 5 суток на ногах без отдыха
Китай отменил запрет: Boeing снова в деле — как это повлияет на авиаперевозки
Не зовите сантехника: поломку бачка можно исправить самому
Скрытая угроза детского сна: чем опасны новые матрасы
Россия и Китай ускорят работу над реализацией проекта Сила Сибири — 2
Mazda запускает бренд MZD: что ждёт владельцев в России
Как ухаживать за автошинами, чтобы избежать разрывов на ходу
Это не любовь, а миссия: кошка чистит тебя, потому что не доверяет твоей гигиене
Как приготовить шашлык дома без мангала и дыма — в обычной духовке за полчаса
Органика убивает урожай? 5 натуральных удобрений, которые могут сыграть против тебя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.