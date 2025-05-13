Китай отменил запрет: Boeing снова в деле — как это повлияет на авиаперевозки

Китайское правительство сняло ограничения на ввоз самолетов, производимых американской компанией Boeing Co.
На этой неделе китайские официальные лица начали уведомлять местные авиакомпании и регулирующие органы о возможности возобновления поставок. Один из источников отметил, что авиаперевозчикам предоставлена свобода в определении графиков и условий получения самолетов.
Запрет на поставки действовал около месяца. Некоторые китайские клиенты аннулировали заказы на определенные модели и вернули произведенную продукцию в Соединенные Штаты.
Представители Boeing заявили о готовности найти альтернативных покупателей для самолетов, предназначенных для Китая. Сообщается, что компании из Малайзии и Саудовской Аравии проявляли интерес к новым лайнерам 737 Max.
В текущем году в Китай планируется поставить около полусотни самолетов Boeing, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.
Заказ — поручение на изготовление чего-либо или оказание услуги.
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