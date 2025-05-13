Полупустые хранилища и похолодание: Европа на грани нового газового кризиса

Суточные поставки сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов на территории Евросоюза достигли исторического максимума — более 460 миллионов кубометров. Такие данные приводит Gas Infrastructure Europe (GIE).

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Несмотря на рекордные объёмы, темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) замедляются. Причина — незначительное похолодание, увеличившее текущий спрос.

В результате запасы газа в Европе на 24,2 млрд кубометров ниже, чем были в это же время год назад — это 34% от прошлогоднего уровня.

На фоне дефицита стало известно, что Россия и США начали обсуждение возможного возобновления поставок российского газа в Европу. Этот поворот может существенно повлиять на энергобаланс ЕС и политическую повестку.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



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