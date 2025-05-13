Пенсии вырастут до 45 тысяч, но депутаты признают: этого мало

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 октября 2025 года в России повышаются военные пенсии — в среднем они составят около 45 тысяч рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Как сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, индексация составит 4,5%. Это направлено на повышение уровня социальной защищенности бывших военнослужащих.

Однако не все разделяют этот оптимизм.

Депутат Сергей Миронов считает, что даже после повышения пенсионеры продолжают беднеть.

Он призывает пересмотреть принципы начисления и индексации, настаивая, что минимальная пенсия должна быть не ниже стоимости потребительской корзины.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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