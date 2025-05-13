Реальный пассивный доход: эксперт назвал сумму вклада, которая заменит работу

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Получать пассивный доход, сопоставимый со средней зарплатой в России, вполне реально — но для этого потребуется вложить около 6,5 миллиона рублей на депозит. Об этом заявил старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Как это работает

С учётом налога на доходы с вкладов, который не взымается только с дохода до 210 тысяч рублей в год, именно сумма в районе 6,5 млн обеспечивает регулярные выплаты, сравнимые со средней зарплатой.

Однако, если ЦБ поднимет ключевую ставку, необлагаемая часть может вырасти — и выгодность депозитов увеличится, пишет "Прайм".

Сейчас — лучшее время для сбережений?

По словам эксперта, вклады снова в моде. Средняя ставка по депозитам сроком от полутора до трёх лет сейчас составляет 13,8-14,6% годовых, а на год можно найти предложения под 20%. Для тех, кто хочет сохранить и приумножить капитал — это вполне привлекательное окно возможностей.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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