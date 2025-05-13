Вот что хотят изменить в сторублёвке — и почему это важно каждому

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почему на новой сторублёвке до сих пор не видно Донецка и Луганска? Этот вопрос задался депутат Госдумы Дмитрий Гусев, предложив пересмотреть дизайн купюры с учётом территориальных изменений, произошедших после воссоединения четырёх новых субъектов с Россией.

Фото: ЦБ РФ is licensed under the Russian Soviet Federative Socialist Republic and the Union of Soviet Socialist Republics Сто рублей

Что предлагает депутат

Гусев направил официальное обращение председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он считает, что следует начать плановую работу над новым дизайном сторублёвой купюры, где карта России будет отображать все её субъекты, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.

"Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России", — говорится в обращении.

Почему этого не сделали раньше

Купюра номиналом 100 рублей с обновлённым дизайном поступила в обращение 30 июня 2022 года. Однако референдумы по вхождению новых регионов в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября того же года, а уже 30 сентября был подписан договор о принятии новых субъектов. То есть, на момент выпуска купюры изменения ещё не были зафиксированы официально.

Как это должно происходить

Депутат предложил обновление проводить без лишних затрат: не выводить старые банкноты из обращения одномоментно, а менять их постепенно — по мере естественного износа. Такой подход, по мнению Гусева, учтёт интересы не только жителей новых регионов, но и всех россиян.

"Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян", — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

Политический и символический жест

По мнению парламентария, включение новых территорий в символику на банкнотах станет важным шагом в сторону признания и интеграции. Это не просто деталь дизайна — это способ укрепить единство страны и показать уважение к волеизъявлению граждан, высказанному на референдумах.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Беларуси (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).



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