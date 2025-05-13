Вот что хотят изменить в сторублёвке — и почему это важно каждому

Почему на новой сторублёвке до сих пор не видно Донецка и Луганска? Этот вопрос задался депутат Госдумы Дмитрий Гусев, предложив пересмотреть дизайн купюры с учётом территориальных изменений, произошедших после воссоединения четырёх новых субъектов с Россией.
Гусев направил официальное обращение председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он считает, что следует начать плановую работу над новым дизайном сторублёвой купюры, где карта России будет отображать все её субъекты, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.
"Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России", — говорится в обращении.
Купюра номиналом 100 рублей с обновлённым дизайном поступила в обращение 30 июня 2022 года. Однако референдумы по вхождению новых регионов в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября того же года, а уже 30 сентября был подписан договор о принятии новых субъектов. То есть, на момент выпуска купюры изменения ещё не были зафиксированы официально.
Депутат предложил обновление проводить без лишних затрат: не выводить старые банкноты из обращения одномоментно, а менять их постепенно — по мере естественного износа. Такой подход, по мнению Гусева, учтёт интересы не только жителей новых регионов, но и всех россиян.
"Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян", — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.
По мнению парламентария, включение новых территорий в символику на банкнотах станет важным шагом в сторону признания и интеграции. Это не просто деталь дизайна — это способ укрепить единство страны и показать уважение к волеизъявлению граждан, высказанному на референдумах.
Рубль — название современных валют России (российский рубль), Беларуси (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).
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