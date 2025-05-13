Бонусами теперь можно оплатить половину товара: россиян порадовали новой программой

С 12 мая в магазинах М. Видео и Эльдорадо вступают в силу новые, более выгодные условия программы лояльности M. Club.
Теперь участники смогут оплачивать до 50% стоимости товаров бонусными баллами — ранее было доступно только 30%.
Обновление — часть трёхлетней стратегии развития компании, где ключевым направлением стало улучшение клиентского опыта. Главная цель — сделать использование бонусов проще и покупки — выгоднее.
Правила начисления бонусов остаются прежними:
Бонусы активируются через 15 дней после покупки и действуют 180 дней. Условия могут варьироваться в зависимости от акций и спецпредложений.
«Эльдора́до» — торговая сеть по продаже бытовой электроники. «Эльдорадо» — пятикратный лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания», трехкратный обладатель премии «Марка № 1 в России» (2012, 2014, 2016).
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