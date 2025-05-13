Бонусами теперь можно оплатить половину товара: россиян порадовали новой программой

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 12 мая в магазинах М. Видео и Эльдорадо вступают в силу новые, более выгодные условия программы лояльности M. Club.

Фото: commons.wikimedia.org by Feelix m, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Колонки

Теперь участники смогут оплачивать до 50% стоимости товаров бонусными баллами — ранее было доступно только 30%.

Почему это важно

Обновление — часть трёхлетней стратегии развития компании, где ключевым направлением стало улучшение клиентского опыта. Главная цель — сделать использование бонусов проще и покупки — выгоднее.

Бонусы начисляют по-прежнему

Правила начисления бонусов остаются прежними:

3% от стоимости техники

5% за аксессуары

10% за сервисы и гарантии

Бонусы активируются через 15 дней после покупки и действуют 180 дней. Условия могут варьироваться в зависимости от акций и спецпредложений.

Уточнения

«Эльдора́до» — торговая сеть по продаже бытовой электроники. «Эльдорадо» — пятикратный лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания», трехкратный обладатель премии «Марка № 1 в России» (2012, 2014, 2016).



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