Цены рухнут! Картошка, лук и яйца — список продуктов, которые скоро будут стоить копейки

В России до конца 2025 года может существенно подешеветь ряд продуктов питания. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Если прогнозы оправдаются, россиян ждёт заметное облегчение в продуктовой корзине.
Больше всего в цене может просесть картофель. Уже к осени его стоимость, по словам эксперта, может упасть в 1,5-2,5 раза. Однако всё зависит от урожая — если он будет щедрым, цены действительно пойдут вниз.
Серьёзное удешевление грозит и другим овощам:
Это особенно важно перед сезоном заготовок, когда спрос традиционно возрастает.
Цены на куриные яйца также имеют все шансы приятно удивить потребителей. Эксперт прогнозирует снижение на 10-20% по итогам 2025 года, пишет "АиФ".
Продукт — то же, что продукт питания, или пищевой продукт, — предназначенное для употребление в пищу непосредственно или после дальнейшей переработки.
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