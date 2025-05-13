Цены рухнут! Картошка, лук и яйца — список продуктов, которые скоро будут стоить копейки

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России до конца 2025 года может существенно подешеветь ряд продуктов питания. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

Если прогнозы оправдаются, россиян ждёт заметное облегчение в продуктовой корзине.

Лидер падения — картофель

Больше всего в цене может просесть картофель. Уже к осени его стоимость, по словам эксперта, может упасть в 1,5-2,5 раза. Однако всё зависит от урожая — если он будет щедрым, цены действительно пойдут вниз.

Овощи "борщевого набора" — тоже в минусе

Серьёзное удешевление грозит и другим овощам:

Свекла и капуста могут подешеветь на 20-30%. Лук — на 25-40%.

Это особенно важно перед сезоном заготовок, когда спрос традиционно возрастает.

Яйца, гречка и курица — стабильное удешевление

Цены на куриные яйца также имеют все шансы приятно удивить потребителей. Эксперт прогнозирует снижение на 10-20% по итогам 2025 года, пишет "АиФ".

Уточнения

Продукт — то же, что продукт питания, или пищевой продукт, — предназначенное для употребление в пищу непосредственно или после дальнейшей переработки.



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