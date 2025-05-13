Сравнили стоимость: как за год цена однокомнатной квартиры в центре Москвы изменилась

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в центре Москвы составила 10,95 миллиона рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Согласно информации экспертов "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", эта квартира расположена в Басманном районе на восьмом этаже 12-этажного дома, построенного в 1968 году, и имеет площадь 35 квадратных метров.

Специалисты отметили, что в начале этого года бюджет, необходимый для покупки аналогичной "однушки" в Центральном округе Москвы, был выше на 8,7 процента (около одного миллиона рублей) и составлял почти 12 миллионов рублей. В то же время, показатель за аналогичный период предыдущего года был ниже на 6,3 процента (640 тысяч рублей), и в апреле 2024 года такую квартиру можно было приобрести за 10,3 миллиона рублей, пишет incrussia.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





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