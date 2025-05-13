Новый производственный цех поднимет планку: 20 тонн рыбной продукции в день

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импортер рыбы "Ультра фиш" приобрел производственный цех "Северного кристалла" по переработке рыбы и морепродуктов, размером более 2500 квадратных метров, расположенный в Дмитрове Московской области.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

"Северный кристалл" занимается производством замороженной, охлажденной, соленой и вяленой рыбной продукции, а также лососевой икры, как сообщает "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый со сделкой, и представителя "Ультра фиш".

Сумма сделки, включая долг, оценивается примерно в 300 миллионов рублей, по словам инвестиционного банкира Ильи Шумова. Представитель "Ультра фиш" сообщил, что компания планирует производить на новом предприятии замороженную и охлажденную рыбную продукцию, икру, полуфабрикаты и снеки из рыбы и морепродуктов. Мощности завода будут рассчитаны на производство до 20 тонн готовой продукции в сутки и до 600 тонн в месяц.

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