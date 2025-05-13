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Клубника из Китая в России: рекордный российский импорт обошёл Вьетнам

1:12
Экономика

Согласно данным китайской таможни, в марте этого года Россия увеличила импорт клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, став главным импортером этой ягоды.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

В марте китайские компании экспортировали на российский рынок максимальный объем клубники за всю историю, составивший 3,4 миллиона долларов. Это вдвое больше поставок в феврале и в марте прошлого года.

Таким образом, Россия вышла на первое место среди покупателей китайской клубники, сместив с вершины Вьетнам, который сократил импорт почти на четверть до 2,5 миллиона долларов. Третье место занял Гонконг, увеличивший закупки клубники в полтора раза до 1,9 миллиона долларов.

За первые три месяца текущего года Россия приобрела клубники у Китая на сумму 5,7 миллиона долларов, что значительно превышает 2,3 миллиона долларов годом ранее, и эти закупки стали крупнейшими в истории двусторонней торговли, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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