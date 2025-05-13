Рекорды по сжиженному газу в ЕС, но запасы всё равно падают

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

На прошлой неделе суточные потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза достигли исторического рекорда, превысив 460 миллионов кубометров, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE).

Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ газ в доме

Однако темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе снизились на фоне небольшого похолодания. Уровень запасов в ПХГ по состоянию на май все еще на 24,2 миллиарда кубометров (на 34%) ниже, чем годом ранее.

По данным GIE, закачка газа в ПХГ стран ЕС 10 мая составила 385 миллионов кубометров, а отбор снизился до 21 миллиона кубометров. Отбор в мае оказался на 39% ниже, чем в прошлом году, в то время как закачка увеличилась на 32%. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в прошедшем отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ составляет лишь 46,5 миллиарда кубометров, что является шестым максимальным значением для начала мая за все время наблюдений (-34% к предыдущему году).

На данный момент ПХГ Европы заполнены на 42,5% (на 10,11 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет на эту дату), что составляет лишь 64,5% от уровня предыдущего года. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечить заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года, что дополнительно способствует росту цен на газ на европейском рынке, согласно ТАСС.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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