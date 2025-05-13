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Долгожданный аукцион: что скрывала монета в 50 пенсов

1:21
Экономика

Памятная монета в 50 пенсов, посвященная Кресту Виктории, была выпущена ограниченным тиражом в честь тех, кто проявил исключительное мужество в бою.

Аукцион
Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

Британец выставил на аукцион свою монету за ошеломляющую сумму в 10 086,72 фунта стерлингов (более 1 млн руб.). Монета, отчеканенная Королевским монетным двором в 2006 году, отмечает 150-летие учреждения Креста Виктории, высшей награды Великобритании за храбрость.

Было выпущено два варианта дизайна: на одном изображена сама медаль, а на другом — солдат, выносящий раненого товарища в безопасное место. Несмотря на то, что коллекционеры часто считают эти монеты редкими, Королевский монетный двор утверждает, что в обращение было выпущено в общей сложности 22 087 500 экземпляров, что дает неплохие шансы найти такую монету среди обычной мелочи.

В описании продавец отметил, что монета станет отличным дополнением к любой коллекции, особенно для тех, кто интересуется британской историей и военными наградами, а также позволит почтить храбрость обладателей Креста Виктории, пишет The Sun.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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