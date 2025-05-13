Почему японцы бунтуют против американского риса — культурный и экономический аспекты

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония практически полностью обеспечивает свои потребности в рисе самостоятельно, импортный продукт не пользуется особой популярностью.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Укоренилось мнение, что "настоящий" рис произрастает исключительно в Японии. Однако, прошлогодний неурожай спровоцировал резкий скачок цен. В ответ на это правительство решило импортировать более дешевый рис из США.

Данное решение вызвало волну возмущения среди населения. Несмотря на привлекательную цену, американский рис не пользуется спросом. Потребители предпочитают переплачивать за отечественный продукт, считая его незаменимым.

Рис является ежедневным продуктом питания, и японцы тщательно выбирают лучшие сорта, приобретая их большими упаковками. Сейчас 5 кг американского риса можно приобрести примерно за 2000 иен (около 1140 рублей), с инструкцией по приготовлению, а за аналогичный объем японского риса придется заплатить от 3500 до 4000 иен (2000-2280 рублей) и выше.

Многие японцы выражают мнение, что японский рис — часть их культуры и идентичности. Они опасаются, что если все перейдут на импортные продукты из Америки, Китая или Вьетнама, то собственное производство остановится, и уровень продовольственной независимости страны упадет. Также по вкусовым качествам американский рис уступает японскому.

Кроме того, вызывает недовольство экспорт японского риса за границу, в то время как малоимущие граждане вынуждены употреблять "некачественный" импорт. В социальных сетях звучат призывы бойкотировать дешевый импортный рис и отдавать предпочтение более дорогим отечественным продуктам, опасаясь вредных веществ в зарубежной продукции. Люди призывают поддерживать японских фермеров, покупая их рис, даже если он стоит дороже, пишет "Япония глазами одного гайджина".

Ранее сообщалось, что причины поднятия цен коренятся не только в неурожае риса, но и возросшем спросе после восстановления туризма и ресторанного бизнеса. Ученый Масаюки Огава из Университета Уцуномия считает, что последствия нехватки риса будут ощущаться еще несколько лет, поскольку в Японии рис выращивают только раз в год.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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