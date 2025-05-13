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Финансовая реальность молодёжи: почему шестизначный доход стал стандартом

Экономика

Для многих миллениалов и зумеров достижение финансовой безопасности остается сложной задачей.

Силуэт парня
Фото: commons.wikimedia.org by Mate Airman Amy DelaTorres, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Силуэт парня

"Мы наблюдаем расхождение экономических реальностей, — отмечает Фредди Смит, экономический обозреватель. — К сожалению, средний класс в его традиционном понимании перестал существовать для миллениалов и зумеров. Или, в лучшем случае, требования к нему значительно возросли, требуя шестизначных доходов для поддержания среднего уровня жизни".

Рейчел Шнайдер, глава финтех-компании Canary и соавтор "Финансовых дневников", описывает ситуацию, когда большинство американцев балансируют на грани финансовой стабильности.

"Их доходов хватает на покрытие повседневных расходов и счетов, но любое серьезное происшествие может поставить их в уязвимое положение", — поясняет Шнайдер в интервью CNBC.

При этом, стоимость жизни неуклонно растет. Цены на жилье, медицинское обслуживание и страхование увеличиваются. Кроме того, в отличие от предыдущих поколений, современным американцам приходится самостоятельно заботиться о финансировании своей пенсии.

Несмотря на критику старшего поколения в адрес молодежи за "инфляцию желаний", многие эксперты утверждают, что проблема имеет структурный, а не поведенческий характер.

"Сегодня молодым людям гораздо сложнее накопить средства, необходимые для реализации американской мечты, чем это было доступно их предшественникам. И финансовые проблемы уже не являются следствием личных ошибок или недоработок", — утверждает Джоанн Сюй, директор по изучению потребителей Мичиганского университета.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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