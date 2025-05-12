Наращивание кооперации в рыбной отрасли стало одним из приоритетов в российско-вьетнамском взаимодействии.
Это было подтверждено в совместной декларации, принятой после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом.
В декларации основное внимание уделяется различным направлениям сотрудничества, включая важность кооперации в сфере рыбного хозяйства. Россия и Вьетнам также отметили необходимость увеличения поставок сельскохозяйственной продукции и её продвижения на рынках обеих стран. Кроме того, обсуждалась стимуляция бизнес-кругов к созданию совместных предприятий.
Вьетнам является одним из ключевых рынков для российской продукции из водных биоресурсов. Согласно данным Рыбного союза, в прошлом году российский экспорт рыбной продукции во Вьетнам составил 122 миллиона долларов, пишет Fishnews.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.