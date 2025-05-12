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Рыбная продукция на экспорт: Вьетнам становится одним из ключевых рынков для России

1:02
Экономика

Наращивание кооперации в рыбной отрасли стало одним из приоритетов в российско-вьетнамском взаимодействии.

Красная рыба
Фото: pixabay.com by Mogens Petersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная рыба

Это было подтверждено в совместной декларации, принятой после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом.

В декларации основное внимание уделяется различным направлениям сотрудничества, включая важность кооперации в сфере рыбного хозяйства. Россия и Вьетнам также отметили необходимость увеличения поставок сельскохозяйственной продукции и её продвижения на рынках обеих стран. Кроме того, обсуждалась стимуляция бизнес-кругов к созданию совместных предприятий.

Вьетнам является одним из ключевых рынков для российской продукции из водных биоресурсов. Согласно данным Рыбного союза, в прошлом году российский экспорт рыбной продукции во Вьетнам составил 122 миллиона долларов, пишет Fishnews.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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